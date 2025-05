COSTANTINI (ALTERNATIVA CIVICA): “CON NUOVA PESCARA OGGI MONTESILVANO SAREBBE BANDIERA BLU”

PESCARAio – “Montesilvano sarebbe oggi Bandiera Blu, se Nuova Pescara non fosse stata spostata al primo gennaio 2027. Cominciano a manifestarsi in tutta la loro gravità le conseguenze prodotte ai danni di Montesilvano da chi ha ostacolato in tutti i modi il completamento della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore”. Lo afferma il consigliere comunale pescarese Carlo Costantini, esponente dell’associazione “Alternativa Civica per l’Abruzzo” e promotore del referendum del 2014 sulla Nuova Pescara.

“Se oggi Nuova Pescara fosse già realtà – spiega Costantini – Montesilvano sarebbe Bandiera Blu sia perché i parametri di Pescara avrebbero compensato le lievi carenze riscontrate, sia perché le difficoltà derivanti dal completamento della fusione sarebbero state di certo considerate”.