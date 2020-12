COSTRINGEVA LA MADRE A CHIEDERE SOLDI, ARRESTATO 28ENNE DI CAPISTRELLO

CAPISTRELLO – E’ stato arrestato dai carabinieri dopo aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della madre maltrattata, L.F., un 28enne di Capistrello.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, il giovane, con problemi di tossicodipendenza e qualche precedente penale, è stato arrestato dai carabinieri dopo che il magistrato ha emesso nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare in carcere, come aggravio del provvedimento di allontanamento nei confronti della madre di cui era già gravato, a causa di comportamenti violenti e ripetuti nel tempo nei confronti della donna. In particolare sua madre veniva picchiata e costretta a chiedere l’elemosina, probabilmente per l’acquisto della droga.

Le indagini dei militari, coordinati dal maggiore Silvia Gobbini, sono partite in seguito alle numerose segnalazioni arrivate in caserma da parte di alcuni compaesani preoccupati per le ripetute violenze.

Il giovane era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla persona offesa. Due settimane fa, però, L.F. ha violato le disposizioni e per lui è scattato l’arresto. Ora si trova richiuso nel carcere di Chieti.

