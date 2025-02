COSTRUIRE L’EUROPA CON I CONSIGLIERI LOCALI: SCIMIA, “DAI BANDI ALL’ERASMUS, AL LAVORO PER GIOVANI”

L’AQUILA – “Si può crescere in Europa rafforzando la nostra Nazione, mettendo a conoscenza i cittadini, e in particolare i giovani, delle tante opportunità a disposizione. L’obiettivo è quello di costruire insieme un futuro solido per continuare a credere, a vivere e a lavorare nelle nostre città, contrastando lo spopolamento e la cosiddetta fuga dei cervelli con azioni mirate e concrete, rafforzando il ruolo degli Enti locali sul territorio attraverso le politiche messe in atto dall’Unione europea”.

A tracciare la rotta del progetto lanciato dalla Commissione europea “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” è Leonardo Scimia, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale dell’Aquila, entrato a far parte della rete di rappresentanti politici finalizzata alla comunicazione sui temi europei sulla base di un’alleanza innovativa tra i vari livelli di governance.

Scimia sarà responsabile del progetto sul territorio comunale: l’ iniziativa è finalizzata a consentire ai politici locali di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati all’UE che riguardano i componenti di ogni comunità, puntando al coinvolgimento dei cittadini e a promuovere dibattiti su tematiche attinenti al futuro dell’Europa, mantenendo lo slancio creato dalla Conferenza sul futuro dell’Europa e nel contesto di NextGenerationEU.

“Si tratta di un piano strategico che rende protagonisti i consiglieri locali – spiega Scimia – Il mio ruolo, tra le altre cose, sarà quello di presentare i bandi attivi della Commissione e fare in modo che i cittadini, in questo caso gli aquilani, conoscano le attività che gravitano attorno al mondo dell’Unione europea, che difficilmente riusciamo a riscontrare nella fase pratica”.

“La ricerca dei bandi europei – aggiunge – è un processo fondamentale per ottenere finanziamenti per progetti di vario genere, dalla ricerca scientifica alla promozione culturale. I bandi europei sono fondamentali per la programmazione soprattutto degli enti e degli uffici ad essi collegati. In questo modo ci avvicineremo sempre di più anche alle associazioni, per far capire quali sono le occasioni messe a disposizione e quello che può fare il Comune dell’Aquila per agevolare il percorso. Il mio impegno sarà quello di tenere aperto il dibattito con la comunità sulle iniziative politiche generali e sulle misure portate avanti”.

“In questo contesto, è particolarmente importante sensibilizzare i giovani alle tematiche europee: promuovere la cittadinanza attiva, favorire l’inclusione e la solidarietà, preparare i giovani al mercato del lavoro, affrontare le sfide globali, rafforzare l’identità europea. Ad esempio – osserva – gli Erasmus Days sono un’iniziativa che celebra il programma Erasmus+ e le sue opportunità di mobilità e cooperazione internazionale. Durante questi giorni, scuole, università e organizzazioni di tutta Europa organizzano eventi per condividere le loro esperienze e promuovere i benefici del programma”.

“È un investimento nel futuro dell’Europa. Una gioventù informata e coinvolta è la chiave per costruire una società più giusta, inclusiva e prospera”, conclude.

