COSTRUIRE NELL’ITALIA DEL RECOVERY FUND, IL 28 GIUGNO DIBATTITO ALL’AQUILA

L’AQUILA – Quale è il ruolo che le costruzioni possono giocare nella ripresa del Paese? Gli investimenti pubblici sono un costo o piuttosto un investimento? Questi alcuni dei temi salienti che verranno affrontati in occasione dell’incontro in programma il prossimo 28 giugno alle ore 18,30 nel ristorante Magione Papale all’Aquila dal titolo “Costruire nell’Italia del Recovery Fund – Focus sull’edilizia del prossimo mezzo secolo”.

A promuovere il confronto, che verte sulle prospettive che il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) offre alla rivitalizzazione dell’economia dell’Italia e dell’Abruzzo, è stato l’imprenditore aquilano Marino Serpetti, amministratore della Todima Srl e candidato alla presidenza dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila alle elezioni del prossimo 3 luglio.

Ospite dell’incontro l’abruzzese Giovanni Francesco Lucarelli, consigliere del Viceministro alle infrastrutture e alle mobilità sostenibili, Teresa Bellanova. Lucarelli che conosce molto bene L’Aquila e il suo territorio per essere stato dirigente dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra), è esperto in politiche e regolazione delle infrastrutture di trasporto: nel corso del suo intervento farà “un focus sui principali assi di intervento di cui consta il PNRR, in particolare su quelle linee strategiche destinate a incidere sul mondo dell’ingegneria, in chiave sia nazionale, sia regionale”.

“È molto importante creare consapevolezza, conoscenza e coscienza nei territori sulle misure ed i fondi che arriveranno in Italia con questo grande piano – spiega Lucarelli -. Solo se ci sarà una profonda comunanza di obiettivi il PNNR sarà decisivo per la modernizzazione e il rilancio di un Paese che, come il resto del mondo, è stato messo in ginocchio dalla pandemia. Una condizione ancora più difficile all’Aquila e in provincia alle prese con la ricostruzione dopo il tragico terremoto del 2009 e con le conseguenze di quelli del 2016-2017 del centro Italia. In un quadro del genere il comparto dell’edilizia è trainante”.

Serpetti, dal canto suo, sottolinea che “in questo momento di confronto e di campagna elettorale, ho voluto promuovere una riflessione per trattare un tema a cui è legato il futuro del comparto e del Paese”. “Ho spiegato in modo chiaro, nel mio programma che sto presentando ai soci, che bisogna lavorare per una associazione che si rinnovi, che innovi e che guardi al futuro, nella consapevolezza che i costruttori della provincia dell’Aquila possono esportare le loro conoscenze, purtroppo acquisite in conseguenze della tragedia del terremoto, al di fuori dei confini regionali e nazionali”, conclude l’imprenditore aquilano.

Sarà possibile seguire la diretta dell’incontro sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/Todima-srl-101135427938891