COSTITUZIONE CONTRATTO DI FIUME DELL’ATERNO: PROROGATO AVVISO DI ADESIONE

L’AQUILA – Il settore Ambiente e Protezione civile del Comune dell’Aquila rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la proroga dell’acquisizione delle domande di adesione per la costituzione dell’elenco dei portatori di interesse del contratto di fiume dell’Aterno.

Le domande di adesione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il prossimo 29 giugno e dovranno essere presentate, tramite la modulistica allegata all’avviso, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ambiente@comune.laquila.postecert.it. L’avviso e la modulistica sono pubblicati all’albo pretorio dell’ente a questo indirizzo: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_449420_0_3.html

Il Contratto di fiume è un processo partecipativo inclusivo finalizzato al raggiungimento di una corretta gestione delle risorse idriche, la salvaguardia dal rischio idraulico e la valorizzazione dei territori fluviale. Ai fini della redazione del documento strategico e del piano di azione del contratto di fiume dell’Aterno, è avviata, quindi, una consultazione on-line per raccogliere le opinioni dei cittadini e di tutti i portatori di interesse tramite un questionario on-line reperibile al seguente link: https://forms.gle/6R4wbSUKn2hKLKij6. La compilazione del questionario può avvenire anche in forma anonima, le indicazioni ottenute saranno utilizzate per l’elaborazione dell’analisi conoscitiva e l’individuazione di obiettivi ed azioni concrete.