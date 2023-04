“COTOLETTA A PESO D’ORO”: FERRAGNI TRAVOLTA DA CRITICHE PER CENA NEL RISTORANTE DI DUBAI DI ROMITO

L’AQUILA – Un’ondata di polemiche social travolgono in queste ore, suo malgrado e indirettamente, lo chef tre stelle Michelin abruzzese Niko Romito, e il suo lussuoso ristorante del resort Bulgari di Dubai.

Casus belli l’influencer Chiara Ferragni, in vacanza che con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, nella metropoli emiratina, che durante la cena, in una storia Instagram ha postato la foto di una cotoletta consumata nel ristorante esclusivo di Romito. Un “insulto alla miseria”, uno “sfoggio di ricchezza immeritata” hanno protestato in molti, visto “il costo di 320 euro” della cotoletta.

In realtà il prezzo era in dirham, che in euro sono 80 euro, in linea con gli altri ristoranti Bulgari, ma per molti comunque eccessivo, trattandosi di una semplice fettina panata.

Sui social in molti hanno poi sottolineato che il rapper Fedez, solo qualche settimana fa, aveva promesso che non avrebbe mai più messo piede nella capitale degli Emirati Arabi Uniti perché sarebbe (a suo dire) una sorta di “Disneyland degli orrori”.