COVALPA, ANGELOSANTE (V.A./ F.I.): “7 MILIONI ALL’AREA FUCENSE”

L’AQUILA – “Nella seduta odierna del Consiglio regionale, è stato approvato l’emendamento con cui è stato ripartito l’ammontare proveniente dalla vendita del Centro di lavorazione e commercializzazione patate comunemente detto Covalpa: parliamo di 7 milioni di euro. Una giusta battaglia che premia l’area fucense”.

Lo dichiara in una nota Simone Angelosante, capogruppo di Valore è Abruzzo federato con il gruppo di Forza Italia, che dettaglia l’operazione: “1 milione € circa per migliorie apportate ,negli anni, all’impianto Covalpa di Celano; 3 milioni € circa per finanziare il Programma di Sviluppo rurale ( PSR ), una misura a vantaggio dell’intero mondo agricolo; 1 milione € circa per interventi urgenti relativi alla sicurezza stradale e manutentiva dei canali del Fucino; 2 milioni € circa per la progettazione di interventi finanziabili da parte della Regione Abruzzo nel 2023”.

“Era tassativa, quest’oggi, l’approvazione di questo emendamento, altrimenti, i proventi sarebbero andati in avanzo di amministrazione e non più utilizzabili a fronte della rendicontazione da effettuare entro il 31 dicembre. Inoltre, aggiungo e sottolineo l’impegno formale a utilizzare i fondi di cui sopra a favore del territorio fucense – incalza il capogruppo di V.A. – Se fosse passata la linea delle Opposizioni, non si sarebbe potuto investire neppure euro a favore dei nostri territori”, onclude.