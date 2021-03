COVID, PROSSIMA SETTIMANA 200MILA VACCINI AL GIORNO

ROMA – È di poco superiore ai 200mila al giorno la media massima delle somministrazioni del vaccini in Italia la prossima settimana.

Il calcolo – che emerge anche da una verifica fatta con il Commissaro per l’Emergenza Covid, Francesco Figliuolo – è stato eseguito in base alla disponibilità di dosi attuali e quelle previste in arrivo nei prossimi sette giorni. A quanto si apprende, già attualmente la capacità di inoculazione nelle varie strutture del Paese sarebbe invece già di circa il doppio rispetto alle quantità di fiale a disposizione.