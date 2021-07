COVID: 1.010 NUOVI CASI E 14 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 0.6 PER CENTO

ROMA – In lieve risalita il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi sono 1.010, contro i 907 di ieri. L’indice di positività registra un leggero incremento, da 0,5 a 0,6%, il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è stato di 177.977, in calo di 15mila rispetto a ieri.

Sono 14 i decessi registrati nelle ultime ore, contro i 24 di ieri, portando a 127.718 il totale di vittime dall’inizio dell’epidemia. In calo i ricoveri, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva: i primi sono 1.234 (ieri erano 1.271), i secondi sono 180 (ieri 187) con 8 nuovi ingressi (ieri erano risultati 11). Il numero di persone attualmente positive in Italia sono 41.840; il totale di persone guarite dimesse sale a 4.096.156 (ieri 4.094.421). Le persone in isolamento domiciliare sono oggi 40.426 (ieri 41.121).

Sono i dati contenuti nel report del Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità, Regioni e Province autonome.