COVID: 1.197 NUOVI CASI E 28 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 0.47 PER CENTO

ROMA – Sono 1.197 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, contro i 1.147 di ieri, ma con 249.988 tamponi (ieri 216.026): il tasso di positività resta stabile come ieri, 0,5% (0,47% per la precisione).

I decessi sono 28 (ieri 35), per un totale di 127.253vittime dall’inizio dell’epidemia. Si allenta ancora la pressione sulle strutture sanitarie: le terapie intensive sono 22 in meno (ieri -28) con 10 ingressi del giorno, e scendono a 394, mentre i ricoveri ordinari sono 176 in meno (ieri -208), 2.504 in totale.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I contagi totali salgono così a 4.252.095. I guariti sono 4.087, per un totale di 4.035.692. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 2.922 in meno (ieri -6.536): i malati ancora attivi sono ora 89.150. Di questi, sono in isolamento domiciliare 86.252 pazienti. Le regione con più casi odierni sono Sicilia e Lombardia (+183), seguite dalla Campania (+139).