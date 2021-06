COVID: 1.255 NUOVI CASI E 63 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 0.6 PER CENTO

ROMA – I nuovi casi di Covid in Italia risalgono sopra quota mille: oggi sono 1.255, a fronte dei 907 di ieri. Il numero di tamponi è decisamente superiore a 24 ore: si è passati infatti da 79.524 a ben 212.112 di oggi. Il tasso di positività oggi scende a 0,6%, contro l’1,1% di ieri

Il numero di morti segnalato nelle ultime 24 ore è pari a 63 (ieri erano state 36), per un totale da inizio pandemia di 127.101. Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 132 in meno, contro i -77 di ieri (3.333 l’attuale totale), i pazienti in terapia intensiva 32 in meno (ieri -29), per un totale di 504, con 26 ingressi del giorno (ieri 11 ingressi).

Oltre al forte incremento del numero di tamponi rispetto al numero di 24 ore fa – 212.112 contro 79.524 – il bollettino registra una significativa diminuzione del numero di attualmente positivi: si è passati dal 157.790 di ieri ai 105.906 di oggi. In isolamento domiciliare oggi risultano in 102.069 (ieri erano 153.789). Il numero totale di dimessi guariti sale a 4.014.025.

La regione che segna il maggior numero di nuovi casi è anche oggi la Sicilia con +200 (ieri 163), seguita dalla Lombardia con +182 (ieri 102), dalla Puglia con +169 (ieri +47), quindi la Campania con +136 (ieri +80), dal Lazio con +118 (ieri +111).