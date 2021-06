COVID: 1.273 NUOVI CASI E 65 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ STABILE ALL’1.5 PER CENTO

ROMA – Continua il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi contagi nelle 24 ore sono 1.273, contro i 2.275 di ieri e soprattutto i 1.820 di lunedì scorso. Si tratta del dato più basso addirittura dal 15 settembre 2020, quando si era alla vigilia dell’impennata che avrebbe portato alla seconda ondata.

I tamponi sono in netto calo come ogni lunedì, 84.567 (65 mila meno di ieri), ma il tasso di positività rimane stabile all’1,5%. I decessi sono 65 (ieri 51), per un totale di 126.588 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in meno (ieri -14) con 25 ingressi del giorno, e calano a 759, mentre i ricoveri ordinari sono 53 in meno (ieri -230), 4.910 in tutto.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I contagi totali salgono così a 4.233.698. I guariti sono 5.024 (ieri 5.321), per un totale di 3.918.657. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 3.819 in meno (ieri -3.097): i malati ancora attivi sono ora 188.453. Di questi, sono in isolamento domiciliare 182.784 pazienti.

La regione con più casi odierni è la Campania (+177), seguita da Lazio (+170), Toscana (+160), Sicilia (+156), ed Emilia Romagna (+155).