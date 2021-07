COVID: 1.391 NUOVI CASI E 7 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 0.97 PER CENTO

ROMA – Sono 1.391 i nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 1.400 di ieri.

I tamponi sono 143.332, 65 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale da 0,7% a 0,97%, a un passo dunque dall’1%, come non succedeva dal 14 giugno.

I decessi sono 7 (ieri 12), ed è il numero più basso dallo scorso 12 settembre. Il totale delle vittime sale a 127.775. Stabili le terapie intensive (ieri -8) con 6 ingressi del giorno, e rimangono a 161 totali, mentre i ricoveri scendono di 13 unità (ieri -20), 1.134 in tutto.

I casi totali salgono così a 4.271.276. I guariti sono 1.318 (ieri 1.763), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.102.420. Gli attualmente positivi tornano a salire, sia pure leggermente (+66), per la prima volta dal 2 maggio (ieri -381), e salgono a 41.081 in tutto, di cui 39.786 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 250 nuovi positivi; seguono Sicilia (+183), Campania (+169), Lazio (+164) e Veneto (+125).