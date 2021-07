COVID: 1.394 NUOVI CASI E 13 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 0.8 PER CENTO

ROMA- Sono 1.394 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore in Italia, dato più alto dal 12 giugno scorso, contro i 1.010 casi di ieri. Con 174.852 tamponi, 3 mila meno di ieri: il tasso di positività sale allo 0,8% (dallo 0,6%).

I decessi sono 13 (ieri 14), per un totale di 127.731 vittime dall’inizio dell’epidemia. Stabili le terapie intensive (ieri -7), che rimangono a 180 totali con 8 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari calano di 37 unità (come ieri) e sono 1.197 in tutto.

I casi totali salgono così a 4.267.105. I guariti sono 1.749 (ieri 1.735), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.097.905. Gli attualmente positivi diminuiscono di 371 unità (ieri -739), e scendono a 41.469 in tutto, di cui 40.092 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è la Sicilia con 219 nuovi positivi; seguono Lombardia (+215), Campania (+162), Veneto (+149), Lazio (+112) ed Emilia Romagna (+94).