COVID: 1.723 NUOVI CASI E 52 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 0.8 PER CENTO

ROMA – Continua il calo dei nuovi casi di Covid in Italia.

Nelle ultime 24 ore – secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute – sono stati 1.723 a fronte dei 1.901 di ieri; con 212.966 tamponi (ieri erano stati 217.610) il tasso di positività scende ulteriormente allo 0,8% (ieri 0,9%). I morti di oggi sono 52 (ieri 69), per un totale da inizio pandemia di 126.976. In diminuzione anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 221 in meno di ieri (per un totale di 3.655), i pazienti in terapia intensiva 23 in meno (in tutto 574). Venticinque gli ingressi del giorno in terapia intensiva a fronte dei 21 di ieri.

I casi totali da inizio pandemia sono 4.243.482. Gli attualmente positivi sono 2.830 in meno di ieri per un totale di 162.409, i dimessi/guariti 4.500 in più per un totale di 3.954.097. In isolamento domiciliare risultano 158.180 positivi, 2.596 in meno rispetto a ieri.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Sicilia (263) davanti a Lombardia (255), Campania (187), Lazio (164), Toscana (146) e Puglia (140).