COVID: 10.172 NUOVI CASI E 72 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALL’1.9 PER CENTO

ROMA – Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 10.172, per la prima volta sopra quota diecimila dall’8 maggio scorso, contro i 7.698 di ieri e i 7.891 di mercoledì scorso. Con 537.765 tamponi, quasi 150mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dall’1,1% all’1,9%.

I decessi sono 72 (ieri 74), per un totale di 132.965 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 5 in più (ieri +6) con 39 ingressi del giorno, e salgono a 486, mentre i ricoveri ordinari sono 90 in più (ieri +162), 4.060 in totale.

I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 4.883.242. I guariti sono 6.406 (ieri 5.220) per un totale di 4.623.192. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 3.689 in

più (ieri +2.521) che salgono a 127.085. Di questi, sono in isolamento domiciliare 122.539 pazienti.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.858), seguita da Veneto (+1.435), Lazio (+944), Campania (+871) ed Emilia Romagna (+756).