COVID: 10.176 NUOVI CASI E 224 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 3 PER CENTO

ROMA- Ancora in calo la curva epidemica in Italia.

I nuovi casi nelle 24 ore sono 10.176 contro i 10.554 di ieri, con 10mila tamponi in più, 338.436. Tanto che il tasso di positività scende leggermente dal 3,2 al 3%. I decessi sono 224 (ieri 207), per un totale di 122.694 vittime da inizio epidemia. In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 42 in meno (ieri -55) con 110 ingressi del giorno (ieri 109) e sono ora 2.211 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 532 unità (ieri -536), 15.799 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.584), seguita da Campania (+1.415), Lazio (+999), Puglia (+979), Emilia Romagna (+875) e Sicilia (+851). I contagi totali salgono a 4.102.921. In aumento i guariti, 17.394 (ieri 15.580), per un totale di 3.590.107. Continuano a diminuire gli attualmente positivi, 7.444 in meno (ieri -5.238): i malati attuali sono ora 390.120. Di questi, sono in isolamento domiciliare 372.110 pazienti.