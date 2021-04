COVID: 10.404 CASI E 373 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 3.4 PER CENTO

ROMA – Sono 10.404 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 8.444 di ieri, ma con 302.734 tamponi, 157mila in più, tanto che il tasso di positività è in netta discesa da 5,8% a 3,4%. In aumento invece i decessi, 373 (ieri 301), per un totale di 119.912 vittime da inizio epidemia. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 101 in meno (ieri -13) con 177 ingressi del giorno, e scendono a 2.748, mentre i ricoveri ordinari sono 323 in meno (ieri -27), 20.312 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è la Campania (+1.654), seguita da Lombardia (+1.369), Puglia (+1.056), Sicilia (+940), Lazio (+939) e Veneto (+848). Il totale dei contagi sale a 3.981.512. I guariti nelle 24 ore sono 14.688 (ieri 16.539), per un totale di 3.413.451. Ancora in diminuzione il numero degli attualmente positivi, 4.463 in meno (ieri -8.400): i malati ancora attivi sono ora 448.149. Di questi, sono in isolamento domiciliare 425.089 pazienti.