COVID: 101.762 NUOVI CASI E 227 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 16.6 PER CENTO

ROMA – Ancora in crescita la curva epidemica in Italia.

I nuovi casi di Covid sono 101.762, contro i 155.659 di ieri e soprattutto i 68.052 di lunedì scorso, una crescita settimanale del 50%, in rallentamento da qualche giorno. Come sempre il lunedì, pochi tamponi, 612.821, 380mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 15,7% al 16,6%.

I decessi sono 227 (ieri 157), per un totale di 139.265 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in salita anche il numero dei ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (ieri +38) con 114 ingressi del giorno, e arrivano a 1.606, mentre i ricoveri ordinari sono 693 in più (ieri +717), 16.340 in totale.

I casi totali salgono a 7.554.344. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 56.560 (ieri 30.399) per un totale di 5.410.482, mentre gli attualmente positivi crescono di 60.618 unità (ieri +125.086) arrivando al picco di 2.004.597, per la prima volta sopra quota 2 milioni. Di questi, 1.986.651 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 17.581 contagi, seguita da Emilia Romagna (+14.194), Campania (+13.107), Lazio (+9.440) e Piemonte (+8.571).