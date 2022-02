COVID: 101.864 NUOVI CASI E 415 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 10.2 PER CENTO

ROMA – Sono 101.864 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 41.247 di ieri (dato come sempre condizionato il lunedì dai pochi test) e soprattutto i 133.142 di martedì scorso: una riduzione su base settimanale del 23%.

I tamponi processati sono 999.095, quasi 600mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende al 10,2% (dal 10,5%).

I decessi sono 415 (ieri 326): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 149.512.

Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 47 in meno (ieri -8) con 99 ingressi del giorno, e sono 1.376, mentre i ricoveri ordinari sono 338 in meno (ieri +177), 18.337 in tutto.

I casi totali arrivano a 11.765.767. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 164.915 (ieri 123.823) per un totale che sale a 9.688.455. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in netto calo, 62.901 in meno (ieri -82.547), e scendono a 1.927.800. Di questi 1.908.087

pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 12.194 contagi, seguita da Veneto (+11.201), Campania (+10.789), Lazio (+10.342) e Puglia (+9.289).