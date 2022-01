COVID: 104.065 NUOVI CASI E 235 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 12.7 PER CENTO

ROMA -Sono 104.065 i nuovi casi di positività al covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 818.169 tamponi effettuati contro i 137.147 del giorno precedente su 999.490 tamponi.

Il tasso di positività scende così dal 13,7 al 12,7%. I morti nelle ultime ore sono 235.

Dall’inizio della pandemia sono 10.925.485 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.643.817, in calo di 20.831 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.149. I dimessi e i guariti sono invece 8.135.519 con un

incremento di 124.706 rispetto a ieri.

Ricoveri per covid in calo nei reparti ordinari degli ospedali italiani mentre le terapie intensive fanno registrare un lieve aumento.

I pazienti non in gravi condizioni risultano infatti essere 19.617 contro i 19.636 di ieri (-19) mentre in terapia intensiva restano 1.593 persone

contro le 1.588 del giorno precedente.

Il maggior numero dei ricoverati in Lombardia, rispettivamente 3.004 e 254, seguono Emilia Romagna (2.632 e 151) e Lazio che ha meno ricoveri ordinari dell’Emilia (2.146) ma più in terapia intensiva (204).