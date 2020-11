COVID: 106 NUOVI CASI A MONTORIO, 43 A L’AQUILA, 26 AD AVEZZANO

PESCARA – E’ la provincia di Teramo a far registrare più nuovi casi in Abruzzo nelle ultime 24 ore: sono 237 i contagi recenti. Con 2.935 casi complessivi, il Teramano supera così il Pescarese e arriva in seconda posizione dopo L’Aquila.

Tra le località con più nuovi casi, in testa c’è Montorio al Vomano (Teramo), con 106 contagi recenti; il comune è interessato da un imponente focolaio che va avanti da giorni. Al secondo posto c’è L’Aquila, con 43 nuovi casi. Seguono Teramo (31) e Avezzano (26).

Tra le altre località con più casi vi sono altri due comuni del Teramano: Giulianova (16) e Sant’Egidio alla Vibrata (10). A livello provinciale in testa c’è ancora L’Aquila, con 3.335 casi (+138 rispetto a ieri): l’Aquilano, sempre rimasto ultimo nella fase primaverile della pandemia, nei giorni scorsi ha superato il Pescarese (2.888, +24) – a lungo considerato il territorio più colpito nel centro Sud Italia – che con il sorpasso del Teramano è ora in terza posizione. In coda c’è il Chietino (2.099, +60).

