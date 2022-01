COVID: 108.304 NUOVI CASI E 223 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SALE AL 22 PER CENTO

ROMA – Sono 108.304 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 219.441 di ieri e i 144.243 di sette giorni fa. Un calo legato all’effetto del giorno festivo: i tamponi infatti sono 492.172, ben 650mila in meno rispetto al giorno prima, tanto che il tasso di positività schizza al 22% (era al 19,7%).

I decessi sono 223 (ieri 198), per un totale di 138.697 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in netta crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +39) con 120 ingressi del giorno, e salgono a 1.499, mentre i ricoveri ordinari sono 764 in piu’ (ieri +463), 14.591 in totale.

I casi totali salgono a 7.083.762. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 27.582 (ieri 46.770) per un totale di 5.270.994, mentre gli attualmente positivi crescono di 80.492 unità (ieri +172.462) arrivando al picco di 1.674.071. Di questi, 1.657.981 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia con 18.667 contagi, seguita da Emilia Romagna (+17.119), Lazio (+11.905), Campania (+9.739) e Sicilia (+9.248).