COVID: 11.068 NUOVI CASI E 221 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 5.3 PER CENTO

ROMA – Sono 11.068 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 205.642 tamponi, con l’indice di positività che sale al 5,38%. Nelle ultime 24 ore si registrano 221 morti, che portano il totale delle vittime a 93.577 da inizio pandemia.

Salgono i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono adesso 2.085 persone (+22 da ieri). I guariti in totale sono 2.225.519 (+9.469), gli attualmente positivi 402.783 (+1.370).

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del Covid-19 sono 2.085, tornando ad aumentare di 23 unità rispetto a ieri, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 126. Sono invece 18.449 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 51 in meno rispetto alla giornata di sabato.

Questo il bollettino odierno sui contagi da coronavirus, elaborato e fornito dal ministero della Salute, consultabile anche sul sito della Protezione civile.

