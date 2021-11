COVID: 11.555 NUOVI CASI E 49 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ STABILE AL 2 PER CENTO

ROMA – Sono 11.555 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, mai così tanti dal 6 maggio scorso, contro i 10.544 di ieri. Con 574.812 tamponi, 40mila più di ieri, tanto che il tasso di positività rimane invariato al 2%.

I decessi sono 49 (ieri 48), per un totale di 133.131 vittime dall’inizio dell’epidemia. Rimangono stabili le terapie intensive, che sono 512 come ieri (con però 50 ingressi del giorno, compensati dalle uscite), mentre i ricoveri ordinari aumentano di 105 unità (ieri +57), 4.250 in tutto.

I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 4.915.981. I guariti sono 5.220 (ieri 5.889) per un totale di 4.639.449. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 6.271 in più (ieri +4.617) che salgono a 143.401. Di questi, sono in isolamento domiciliare 138.639 pazienti.

Come ieri le regioni con più casi sono la Lombardia (+1.930) e il Veneto (+1.928) seguite da Lazio (+1.079), Emilia Romagna (+1.055) e Campania (+983).