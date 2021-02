COVID: 11.641 NUOVI CASI E 270 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 5.6 PER CENTO

ROMA – Oggi si sono registrati in Italia 11.641 nuovi casi Covid-19 e 270 morti. Per quanto riguarda i nuovi contagi e le vittime, si tratta di un calo rispetto ai 13.442 casi e ai 385 morti di sabato.

Sono stati 206.789 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 282.407), con un tasso di positività del 5,6% (ieri era stato del 4,7%, quindi 0,9% in più oggi), secondo i dati del ministero della Salute.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.107, in calo di 3 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 105. I ricoverati con sintomi sono invece 19.266, in calo di 142 rispetto a ieri.

