COVID: 118, IMMEDIATA PRESA IN CARICO PAZIENTI CON PROBLEMI RESPIRATORI

ROMA – “La presa in carico del paziente Covid con problemi respiratori deve essere immediata. L’intervento deve essere standard: tutte le ambulanze devono essere fornite di ventilatori ad alta pressione ed emogasanalizzatori per verificare con precisione le condizioni del paziente”. Lo ha detto all’Ansa il presidente della Sis 118 nazionale Mario Balzanelli.

“Se vogliamo salvare le persone, davanti agli ospedali devono essere organizzate strutture recettive intermedie in attesa della presa in carico del reparto. Non si può continuare a tenere malati severi in attesa per ore dentro i mezzi di soccorso, che poi finiscono in intensiva senza più speranze di vita”.

