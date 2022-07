COVID, 118: “IN PRONTO SOCCORSO MOLTI CASI ASINTOMATICI”

ROMA – Nelle strutture di pronto soccorso vengono rilevate in questo periodo “moltissime persone positive al virus SarsCoV2 del tutto asintomatiche”.

Lo dice all’Ansa il presidente nazionale del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica 118, Mario Balzanelli.

“Sono persone che arrivano per accompagnare minori o anziani, o per fare medicazioni, e che devono fare il tampone come previsto per chiunque arrivi in un pronto soccorso”.

È un fenomeno, aggiunge, che si sta osservando “da alcune settimane” e sul quale “non sono ancora disponibili dati unitari”, ma che può essere considerato l’indice di una “circolazione virale elevatissima”.