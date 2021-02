COVID: 12.074 NUOVI CASI E 369 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 4.1 PER CENTO

ROMA – Sono 12.074 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.386 di ieri. In aumento i tamponi, 294.411, oltre 20mila più di ieri, ma il tasso di positività registra comunque un leggero rialzo e si attesta al 4,1% (ieri 3,8%). Sale il numero dei decessi, 369 oggi (ieri 336), per un totale di 94.540 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: in terapia intensiva si registrano 31 pazienti in meno (ieri -15) con 113 ingressi del giorno, per un totale di 2.043, mentre i ricoveri ordinari sono 189 in meno (ieri -52), e scendono a 18.274. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è la Lombardia (+1.764), seguita da Campania (+1.575), Emilia Romagna (+1.025), Piemonte (+959) e Puglia (+883). I contagi totali salgono a 2.751.657. Aumentano i guariti, 16.519 (ieri 14.444), per un totale di 2.268.253. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 4.822 in meno (ieri -4.412), che sono ora 388.864 in tutto. Di questi, 368.547 pazienti sono in isolamento domiciliare, 4.602 meno di ieri.

