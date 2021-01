COVID: 12.415 NUOVI CASI E 377 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SCENDE AL 5,9 PER CENTO

ROMA- Cala la curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 12.145 contro i 16.310 di ieri. Con 211.078 tamponi totali (sono compresi nel computo anche i test antigenici rapidi), quasi 50mila meno di ieri, il tasso di positività (che ieri era al 6,3%) scende al 5,9%. I decessi nelle 24 ore sono 377 (ieri 475), per un totale di 82.17 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della salute.

Ancora in calo i ricoveri, anche se contenuto: le terapie intensive sono 17 in meno (ieri -2), con 124 ingressi del giorno (ieri 170), e sono 2.503 in totale. Mentre i ricoveri ordinari sono 27 in meno (ieri -57) e scendono a 22.757. La regione con più casi è la Lombardia (+1.603), seguita da Sicilia (+1.439), Emilia Romagna (+1.437) e Veneto (+1.360). Il totale dei contagiati sale così a 2.379.043. I guariti sono 16.510 (ieri 16.186) per un totale di 1.745.726. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, oggi -4.343 (ieri -351) che sono ora 553.374. Di questi, 528.114 pazienti sono in isolamento domiciliare, 4.299 meno di ieri.

