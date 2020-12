COVID: 12.756 NUOVI CASI E 499 MORTI IN ITALIA

ROMA – Sono 12.756 i casi positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. Le vittime sono 499. Ieri i positivi e le vittime erano stati, rispettivamente, 14.842 e 634. In totale i casi da inizio epidemia sono 1.770.149, i morti 61.739.

Download in PDF©