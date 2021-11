COVID: 12.764 NUOVI CASI E 89 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 1.8 PER CENTO

ROMA – Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.764 nuovi casi di Covid a fronte dei 7.975 di ieri (lunedì, dato condizionato dall'”effetto weekend”).

Una settimana fa i nuovi casi erano stati 10.047. Sempre nelle ultime 24 ore, i tamponi sono stati 719.972, due volte e mezza più di ieri (276.000), per cui il tasso di positività scende all’1,8% rispetto al 2,9% di ieri.

I morti di oggi sono 89 (ieri 65), per un totale da inizio pandemia di 133.828. In aumento (di 14 unità) anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, il cui numero sale a 683 (con 64 ingressi del giorno a fronte dei 58 di ieri), e i ricoveri con sintomi, arrivati a 5.227 (+92).

Il numero totale di casi da inizio pandemia è di 5.028.547. I dimessi/guariti sono 4.700.449 (+8.041 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 194.270 (+4.627). Di questi, 188.360 sono in isolamento domiciliare.

Anche oggi la regione con il maggior numero di casi è il Veneto (2.362), davanti a Lombardia (2.223), Lazio (1.253), Emilia Romagna (1.086) e Piemonte (972).