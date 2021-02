COVID: 12.956 NUOVI CASI E 336 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 4.1 PER CENTO

ROMA – Sono 12.956 i nuovi casi Covid in Italia, contro i 10.630 di ieri, con 310.994 tamponi (ieri 273.263), 36,731 in più contro i 130mila in più di ieri, e questo fa sì che il tasso di positività si muova leggermente verso l’alto, dal 3,9% di ieri al 4,1% di oggi. I decessi sono 336 (ieri 422), per un totale di 92.338 vittime da inizio epidemia.

Sostanzialmente stabili i ricoveri, con le terapie intensive che registrano 155 ingressi del giorno (ieri 146), e sono in tutto 2.128 (ieri erano 2.143), mentre i ricoveri ordinari sono 232 in meno (ieri -15), per un totale attuale di 19.280 (ieri ne risultavano 19.512).

La regione con più casi giornalieri è anche oggi la Lombardia con +1.849 (ieri +1.625), seguita ancora dalla Campania che registra +1.635 (ieri +1.274), Puglia con +1.063 (ieri +681), Lazio con +1.027 (ieri +847), quindi Emilia Romagna con +930 (ieri +977), Veneto con +828 (ieri +701) e Provincia autonoma di Bolzano con +789 (ieri +721). Il totale dei casi sale a 2.668.266. I guariti nelle 24 ore sono 16.467 (ieri 15.827), per un totale di 2.165.817. Prosegue il calo del numero degli attualmente positivi: 3.856 (ieri però 5.637 in meno), 410.111 in tutto. Di questi, 388.703 sono in isolamento domiciliare, 3.609 in meno rispetto a ieri.

