COVID: 120 RICOVERATI TRA L’AQUILA E AVEZZANO, AL LAVORO PER NUOVI POSTI LETTO MA MANCA PERSONALE

L’AQUILA – In due giorni 19 posti letto posti occupati da pazienti Covid negli ospedali dell’Aquila e Avezzano: da 101 il totale è passato a 120, un numero che rafforza il triste primato rispetto all’emergenza di marzo.

I reparti dedicati al Covid sono vicini alla saturazione e alla luce dell’impennata di contagi che ancora caratterizza il territorio provinciale dell’Aquila, che invece durante i mesi della prima ondata si era salvato, i vertici della Asl provinciale stanno lavorando per riconvertire altri reparti al fine di reperire nuovi posti letto.

Ma la difficoltà maggiore sta nel trovare il personale: per aprire altri posti letto medici e paramedici vengono trasferiti da reparti meno esposti.

Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, c’è assoluta necessità di posti letto a causa dei tanti positivi, anche gravi, che si presentano ai pronto soccorso: il solo turn over con i pazienti mandati a casa non basta.

Entrando nel merito, all’Aquila sono 23 i ricoveri in malattie infettive, 33 in pneumologia Covid, 30 in medicina Covid e 6 in terapia intensiva.

Ad Avezzano sono 28 i ricoverati in malattie infettive.

Sempre stando a fonti sanitarie, in questi reparti i posti letto sono attivati a moduli, ma il margine per ampliare la disponibilità si assottiglia sempre più.

