COVID: 13.385 NUOVI CASI E 344 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 4 PER CENTO

ROMA – Sono 13.385 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto ai 10.404 di ieri, con 336.336 tamponi, 34 mila più di ieri. Il tasso di positività sale dal 3,4% al 4%. I decessi sono 344 (ieri 373), con il totale delle vittime che supera quota 120 mila, 120.256 in tutto. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 37 in meno (ieri -101) con 168 ingressi del giorno, e scendono a 2.711, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 452 unità (ieri -323), 19.860 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.442), seguita da Campania (+1.844), Puglia (+1.282), Piemonte (+1.187) e Lazio (+1.078). I contagi totali salgono a 3.994.894. In aumento i guariti, 18.416 (ieri 14.688), per un totale di 3.431.867. Prosegue quindi il calo del numero degli attualmente positivi, 5.378 in meno (ieri -4.663): i malati attuali sono ora 442.771. Di questi, sono in isolamento domiciliare 420.200 pazienti.