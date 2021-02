ROMA – Sono 13.452 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 14.931 ieri. I tamponi sono 250.986, in netta diminuzione rispetto ai 306.078 di ieri. Il tasso di positività sale a 5,4% (ieri era al 4,87%). I decessi sono 232, in calo rispetto ai 251 di ieri, per un totale di 95.718 vittime dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

