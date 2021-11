COVID: 13.764 NUOVI CASI E 71 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 2.1 PER CENTO

ROMA – Sono 13.764 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 12.448 di ieri; in aumento anche i tamponi effettuati – 649.998 oggi a fronte dei 562.505 di ieri – per cui il tasso di positività scende al 2,1 % (ieri era 2,2%).

I morti sono 71 (ieri erano stati 85), per un totale da inizio pandemia di 133.486. Crescono anche i ricoveri ordinari, di 60 unità, per un totale di 4.689, e le terapie intensive, il cui numero sale a 588 (+15) con 57 ingressi del giorno (ieri erano stati 47).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.968.341. Gli attualmente positivi salgono a 166.598 (+7.281), i dimessi/guariti sono 4.668.257 (+6.404). In isolamento domiciliare figurano 161.321 persone.

La regione con il maggior numero di casi (2.302) è la Lombardia, seguita da Veneto (2.066), Emilia Romagna (1.307), Lazio (1.276) e Campania (1.110).