COVID: 13.817 NUOVI CASI E 322 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SCENDE AL 4.3 PER CENTO

ROMA – Sono 13.817 i nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 320.780 tamponi, con il tasso di positività che si attesta al 4,3%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 322 morti che portano il totale delle vittime a 119.021 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.894 persone (-85 da ieri), con 143 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.369.048 i guariti in totale (+17.587), 461.448 gli attualmente positivi (-4.095).

Questi i dati del bollettino odierno sui contagi covid, elaborato dal ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione civile.

La regione con il maggior numero di nuovi casi resta la Lombardia con 2.313 (ieri +2.304); a seguire Campania con +2.012 (ieri +1.970), Lazio con +1.266 (ieri +1.221), Puglia con +1.255 (ieri +1.692) e Sicilia con +1.095. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 3.949.517.