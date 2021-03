COVID: 13.902 NUOVI CASI E 318 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 7.5 PER CENTO

ROMA – Sono 13.902 i nuovi casi Covid in Italia, rispetto ai 20.765 di ieri, ma con quasi 90mila tamponi in meno (come sempre il lunedì), 184.684 oggi. Il tasso di positività è in lievissimo calo, dal 7,6 al 7,5%. I decessi sono 318 (ieri 207): il computo totale delle vittime supera quota 100mila e arriva a 100.103. In netto aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 95 in più (ieri +34), e salgono a 2.700 (con 231 ingressi del giorno), mentre i ricoveri ordinari crescono di 687 unità (ieri +443), per un totale di 21.831. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è l’Emilia Romagna (+2.987), seguita da Lombardia (+2.301), Campania (+1.644), Piemonte (+1.214) e Lazio (+1.175). Il totale dei casi sale a 3.081.368. I guariti sono 13.893 (ieri 13.467), e sono oltre due milioni e mezzo, per l’esattezza 2.508.732. Per questo torna a calare il numero delle persone attualmente positive, 329 in meno (ieri +7.050), che sono ora 472.533. Di questi, sono in isolamento domiciliare 448.002 pazienti.

