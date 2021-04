COVID: 14.320 NUOVI CASI E 288 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 4.3 PER CENTO

ROMA – Sono 14.320 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 13.385 di ieri. Per di più con oltre 6mila tamponi in meno, 330.075: il tasso di positività sale leggermente dal 4% al 4,3%. Superati i 4 milioni di contagi registrati dall’inizio dell’epidemia, nel febbraio 2020: sono ora 4.009.208 in tutto. In calo invece il numero dei decessi, sempre alto comunque: sono 288 oggi (ieri 344), per un totale di 120.544 vittime. E prosegue la discesa dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in meno (ieri -37) con 129 ingressi del giorno e scendono a 2.640, mentre i ricoveri ordinari calano di 509 unità (ieri -452), 19.351 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.306), seguita da Campania (+1.986), Puglia (+1.501), Lazio (+1.124), Piemonte (+1.084) e Sicilia (+1.061). I guariti del giorno sono 18.088 (ieri 18.416), per un totale di 3.449.955. Sempre in diminuzione il numero delle persone attualmente positive, -4.062 (ieri -5.378): i malati ancora attivi sono 438.709. Di questi, sono in isolamento domiciliare 416.718 pazienti.