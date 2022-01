COVID: 141.262 NUOVI CASI E 11 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 13 PER CENTO

ROMA – Sono 141.262 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 144.243 di ieri con un numero di tamponi inferiore al giorno precedente: 1.084.295 tamponi effettuati a fronte di 1.224.025 di ieri con un tasso di positività che sale al 13% (ieri era 11,78%).

I morti di oggi per Covid sono 111, 44 in meno di ieri (155), per un totale da inizio pandemia di 137.513. Il numero dei ricoveri ordinari sale a

11.265 (+115 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.297 (+37), con 135 ingressi del giorno (ieri 119).

Il numero totale dei casi supera quota 6 milioni (6.266.939). I dimessi/guariti crescono di 20.432 unità, arrivando a 5.107.729 (ieri erano 5.087.297), mentre gli attualmente positivi diventano 1.021.697 (ieri erano 900.984) di cui 1.009.135 in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di nuovi casi si conferma la Lombardia con 37.270 davanti a Toscana (14.994), Veneto (14.270), Campania (13.888), Lazio (12.345) ed Emilia Romagna (12.255).