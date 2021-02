COVID: 15.146 NUOVI CASI E 391 DECESSI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 5.1 PER CENTO

ROMA – Sono 15.146 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 391. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 292.533 tamponi, con un tasso di positività che sale al 5,1% dal 4,1% di ieri. Le persone attualmente positive sono 405.019 (-5.092), mentre i guariti o dimessi sono 2.185.655 (+19.838 rispetto a ieri).

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 2 in meno (ieri -12), 2.126 in tutto con 151 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari calano di 338 unità (ieri -232) per un totale di 18.942.

La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+2.434, in netta crescita), seguita da Campania (+1.694, anche qui dati in aumento da giorni), Emilia-Romagna (+1.345), Lazio (+1.271) e Puglia (+1.248). Il totale dei contagi da inizio epidemia sale a 2.683.403. In aumento i guariti, 19.838 (ieri 16.467), per un totale di 2.185.655. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 5.092 in meno (ieri -3.856), 405.019 in tutto. Di questi, 383.951 sono i pazienti in isolamento domiciliare, 4.752 in meno rispetto a ieri.

