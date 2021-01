COVID: 15.378 NUOVI CASI E 649 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ IN CALO ALL’11,4 PER CENTO

ROMA – Sono 15.378 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 649, quasi 300 più di ieri, quando erano state 348, ma con quasi la metà dei tamponi. I test effettuati sono stati infatti 135.106 (ieri 77.993); il tasso di positività è dell’11,4%, in calo del 2.4% rispetto al 13,8% di ieri.

Ieri i positivi erano stati 10.800, i morti 348. In totale i casi da inizio epidemia sono 2.181.619, le vittime 76.329. Sono 10 in meno i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 202, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2.569. Nei reparti ordinari sono invece entrati 78 pazienti in più nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.395. Gli attualmente positivi sono 569.961 (-1.297 nelle 24 ore), i dimessi e guariti 1.536.129 (+16.023), in isolamento domiciliare ci sono ora 543.197 persone (-1.365).

Tra le regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi nelle 24 ore la situazione peggiore è sempre in Veneto con 3.151, poi Lazio 1.719, Sicilia 1.576, Emilia Romagna 1.506, Lombardia 1.338, Piemonte 1.109, Puglia 1.081, Campania e Friuli Venezia Giulia 688.

Download in PDF©