COVID: 15.746 NUOVI CASI E 331 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 6.2 PER CENTO

ROMA – In calo i casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 15.746 i nuovi contagi rispetto ai 17.567 di sabato. I morti sono 331 (sabato 344) con il totale delle vittime da inizio pandemia che sale a 114.254.

Il numero di tamponi è pari a 253.100 in netto calo rispetto ai 320.892 di 24 ore fa. Il tasso di positività sale al 6,2% rispetto al 5,5% di sabato. Si conferma inoltre il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 27.251, con un decremento di 403 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.585 (ieri 3.588): 175 ingressi nella giornata di oggi a fronte dei 186 di ieri. I positivi in isolamento domiciliare sono 502.169. Il maggior numero dei nuovi casi si registra ancora una volta in Lombardia (2.302 ); a seguire Campania (1.854), Lazio (1.675), Piemonte (1.372) e Puglia (1.359). Il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia sale a 3.769.814.