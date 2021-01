COVID: 15.774 NUOVI CASI E 507 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SCENDE AL 9 PER CENTO

ROMA – Sono 15.774 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 507. Ieri i positivi erano stati 14.242, i morti 616. Sono 175.429 i tamponi, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 141.641. Il tasso di positività è del 9%, in calo rispetto al 10,05% di ieri.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+2.245), seguita da Sicilia (+1.969), Veneto (+1.884), Lazio (+1.612) ed Emilia Romagna (+1.178). I casi totali salgono a 2.319.036. In aumento i guariti, che sono 20.532 (ieri 19.565), per un totale di 1.673.936. Il numero degli attualmente positivi cala per il terzo giorno di fila, 5.266 in meno (ieri -5.939), e scende a 564.774 totali. Di questi, sono in isolamento domiciliare 538.670 pazienti, 5.022 meno di ieri.

