COVID: 155.697 NUOVI CASI E 389 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 15 PER CENTO

ROMA – Sono 155.697 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 167.206 di ieri e soprattutto i 188.797 di giovedì scorso: una riduzione su base settimanale del 18%. I tamponi sono 1.039.756, 60mila meno di ieri, con un tasso di positività in lieve calo, dal 15,2% al 15%.

I decessi sono 389 (ieri 426), per un totale di 145.159 vittime dall’inizio dell’epidemia.

In discesa per il secondo giorno consecutivo sia i ricoveri ordinari che le intensive: in rianimazione ci sono 20 pazienti in meno (ieri -26) con 125 ingressi del giorno, e scendono a 1.645 i letti occupati, mentre i ricoveri ordinari calano di 148 unità (ieri -165), 19.853 in tutto.

I casi totali sono 10.539.601. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 165.779 (ieri 139.421), per un totale di 7.687.989. Per questo gli attualmente positivi sono in calo, per il terzo giorno questa settimana, -10.128 (ieri +27.319) e scendono a 2.706.453. Di questi 2.684.955 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 25.098 contagi, seguita da Veneto (+18.998), Emilia Romagna (+16.142), Lazio (+13.467) e Toscana (+12.357).