COVID: 16.213 NUOVI CASI E 137 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 4.8 PER CENTO

ROMA – Ancora in crescita la curva epidemica in Italia.

I nuovi casi di Coronavirus sono 16.213, contro i 24.259 di ieri ma soprattutto i 12.712 di sette giorni fa: una crescita settimanale che sfiora il 30%. Con 338.222 tamponi, come sempre il lunedì in netto calo (ieri erano 566.300), tanto che il tasso di positività sale al 4,8% (ieri 4,3%).

I decessi sono 137 (ieri 97), il dato più alto di questa quarta ondata: per trovare un bilancio peggiore bisogna risalire al 27 maggio scorso, quando furono 171. In crescita anche i ricoveri: le terapie intensive sono 21 in più (ieri +13) con 73 ingressi del giorno, e il totale sale a 983, mentre i ricoveri ordinari sono 375 in più (ieri +150), 8.101 in tutto.

I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 5.405.360, con 135.778 vittime. I guariti sono 8.640 (ieri 9.403) per un totale di 4.899.879. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 7.428 (ieri +14.803) che salgono a 369.703. Di questi, sono in isolamento domiciliare 360.615 pazienti.

La regione con più casi odierni resta ancora la Lombardia (+2.576), seguita da Emilia Romagna (+2.369), Veneto (+2.304), Lazio (+1.638) e Piemonte (+1.581).