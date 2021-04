COVID: 16.232 NUOVI CASI E 360 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 4.4 PER CENTO

ROMA – Sono 16.232 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 13.844 di ieri. I tamponi sono 364.804, quasi 15 mila più di ieri, ma il tasso di positività è comunque in lieve crescita dal 3,9% al 4,4%. Stabile, e sempre molto alto, il numero dei decessi: 360 (ieri 364), per un totale di 3.920.945 vittime da inizio epidemia. Prosegue invece il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 55 in meno (ieri -75) con 174 ingressi del giorno, e scendono a 3.021, mentre i ricoveri ordinari calano di 690 unità (ieri -471), e sono ora 22.094. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.509), seguita da Campania (+1.912), Puglia (+1.895), Piemonte (+1.646), Sicilia (+1.412) e Lazio (+1.311). Il totale dei contagiati in Italia sale a 3.920.945. I guariti sono 19.125 (ieri 20.552), per un totale di 3.330.392. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 3.439 in meno (ieri -7.080): i malati ancora attivi sono ora 472.196. Di questi, sono in isolamento domiciliare 447.081 pazienti.