COVID: 16.310 NUOVI CASI E 475 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 6,2 PER CENTO

ROMA – In leggera crescita la curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 16.310, contro i 16.146 di ieri. Con 260.704 tamponi totali (da ieri vengono compresi nel computo anche i test antigenici rapidi), 13mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale da 5,9 a 6,2%. I decessi nelle 24 ore sono 475 (ieri 477), per un totale di 81.800 vittime da inizio epidemia. Ancora in calo i ricoveri, anche se contenuto: le terapie intensive sono 2 in meno (ieri -35), con 170 ingressi del giorno, e sono 2.520 in totale. Mentre i ricoveri ordinari sono 57 in meno (ieri -269) e scendono a 22.784. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

