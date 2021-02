COVID: 16.424 NUOVI CASI E 318 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 4.8 PER CENTO

ROMA – Si conferma in risalita la curva epidemica in Italia: sono 16.424 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 13.314 di ieri. È il dato più alto dal 16 gennaio. Con record di tamponi, 340.247, 37mila più di ieri. Tuttavia sale il tasso di positività, dal 4,4 al 4,8%. I decessi sono 318 (ieri 356), per un totale di 96.666 vittime da inizio epidemia.

Ancora in salita le terapie intensive, 11 in più (ieri +28), con 178 ingressi del giorno, e sono 2.157 in tutto. Tornano a calare invece i ricoveri ordinari, 78 in meno (ieri +140), 19.217 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con più casi, da giorni in forte crescita, è la Lombardia (+3.310), seguita da Campania (+2.185), Piemonte (+1.453), Emilia Romagna (+1.427) e Lazio (+1.188). Il totale dei contagi sale a 2.848.564. In aumento i guariti, 14.599 (ieri 12.898), 2.362.465 in tutto. Per il secondo giorno di fila sale il numero degli attualmente positivi, in modo più sostanziale: +1.485 (ieri +45), per un totale di 389.433 malati attivi. Di questi, 369.069 pazienti sono in isolamento domiciliare, 1.562 più di ieri.

